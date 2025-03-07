Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Mart 2025 08:40
Ek ders ücreti asgari ücretli çalışanın saatlik ücretinden az...

Asgari ücretlinin fazla mesai ücreti saatlik 173,37 &#8378;

Öğretmenin fazla çalışma ücreti olan ek ders ücreti 141&#8378;

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seuzan
Şef
07 Mart 2025 09:52

Maaş +ek ders 60bin ile 85bin arasında. haftada aldığımız para asgari ücrete yakın. sayılara takla attırmışsınız hocam.


Drm123
Aday Memur
07 Mart 2025 11:02

Maaş 48 ek ders 6 bin o da 3 ay yok. Neden bahsediyosun?

Bordro at hadi

seuzan, 1 saat önce

Maaş +ek ders 60bin ile 85bin arasında. haftada aldığımız para asgari ücrete yakın. sayılara takla attırmışsınız hocam.

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