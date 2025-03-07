Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2025 09:33
Atama ve puan sistemi

Puan sisteminde en düşük puanı verecek iller başta İstanbul olucak arkadaşlar İstanbul'da olanlar için iyi bişey değil malesef. En az 10 yıl çalışan belki biraz puan birikir


Sıkıntılı11
Aday Memur
07 Mart 2025 09:52
istanbulun puanı en yüksek il olması gerekir. iş yoğunluğu, hayat pahalılığı, tercih edilme oranı düşük vb durumlar puanı artırır

Ahmet can10
Aday Memur
07 Mart 2025 09:54
Şimdi ben adanada görev yapıyorum 2 yıldır görev süresi 8 oldu beni kapsayacak mı?

Bazıgünler
Aday Memur
07 Mart 2025 10:35
Hayır Bakan bey açıklama yaptı bu tarihten sonra ki atamaları kapsar diye.
Ahmet can10, Bugün
Şimdi ben adanada görev yapıyorum 2 yıldır görev süresi 8 oldu beni kapsayacak mı?

Ekc18
Aday Memur
07 Mart 2025 11:35
mesleğe başladığımdan beri ilk günden itibaren en ücra ilçelerde çalıştım(ayrıntı veriyorumki zeki abilerimiz soruşturman vardır demesin.ilk atama dahil). bundan sonra puanı a... a... a..... s....
Bazıgünler, 12 saat önce
Hayır Bakan bey açıklama yaptı bu tarihten sonra ki atamaları kapsar diye.
Toplam 4 mesaj

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