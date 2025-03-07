Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2025 09:33
Puan sistemi egm

Puan sisteminde en düşük puanı verecek iller başta İstanbul olucak arkadaşlar İstanbul'da olanlar için iyi bişey değil malesef. En az 10 yıl çalışan belki biraz puan birikir


Sıkıntılı11
Aday Memur
07 Mart 2025 09:52
istanbulun puanı en yüksek il olması gerekir. iş yoğunluğu, hayat pahalılığı, tercih edilme oranı düşük vb durumlar puanı artırır

Ahmet can10
Aday Memur
07 Mart 2025 09:54
Şimdi ben adanada görev yapıyorum 2 yıldır görev süresi 8 oldu beni kapsayacak mı?

Bazıgünler
Aday Memur
07 Mart 2025 10:35
Hayır Bakan bey açıklama yaptı bu tarihten sonra ki atamaları kapsar diye.
Ahmet can10, 1 saat önce
Şimdi ben adanada görev yapıyorum 2 yıldır görev süresi 8 oldu beni kapsayacak mı?
Toplam 3 mesaj

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