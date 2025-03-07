KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


07 Mart 2025 10:01
Kpss a 6 ayda yetisir mi?

merhaba arkadaslar,

Calismalara muhasebe, iktisat, maliye sıralamasıyla bırakmadan başlasam süreci yetistirebilir miyim? Epey geride mi kaldım?

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