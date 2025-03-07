Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Mart 2025 10:16
İdare memurluğu

Arkadaşlar cezaevinde çalışan bir memur için siz de biliyorsunuz ki gidebileceği herhangi bir alternatifi yoksa yükselmekten başka çaresi olmuyor. İdare memurluğu hakkında görüşlerinizi öğrenmek istiyorum yapılır mı yapılmaz mı son zamanlar fazlaca arttı sayıları. Şu da aşikar ki torpilsiz kazanmak imkansız ve hasbelkader İnfaz ve Koruma Memuru olan ben, İdare Memurluğu konusunda hiç umudum yok. Lakin başka çarem de yok gibi görünüyor. Kadın olarak özellikle içerde çalışıyorsan çok yıpratıcı bir meslek. Görüş ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler.


13Adalet
Aday Memur
07 Mart 2025 10:30

İdare Memurluğu cezaevlerindeki en zor ve yorucu mesleklerden biridir. Yönetici kadrosunda ve müdür olmak için ara bir kadro olduğu için zaman zaman çalışmanın zor olduğu bir meslektir. Ama Kurum 2. Müdürü de olmayı düşünüyorsanız idare memuru olmanızı tavsiye edebilirim. Kurum 2. Müdürü olmayıp hep idare memuru olmayı seçecekseniz idare memuru olmanızı pek tavsiye etmem. İdare memurları nöbetçi müdür olarak da çalıştıkları için zaman zaman çok yoğun ve yorucu olabiliyor ama zaman geçtikçe ve işi öğrendikçe alışır ve rahat bir şekilde çalışmaya devam edersiniz. Şimdiden başarılar dilerim.


pencil26
07 Mart 2025 10:35

Teşekkür ederim. Kadın olarak idare memurluğu bir nebze daha makul geliyor gibi kurum 2. müdürlüğü konusunda zaman ve şartlara göre değerlendirebileceğimi düşünüyorum.Şu da bir gerçek ki kadın idare memurlarının pek de üzerine gidilmiyor sanki en azından kendi kurumumda gördüğüm durum bu şekilde. Tabi her kurum aynı olacak diye bir kural da yok. Şuan makul geldiği için bu fikri düşündüm ve tabi başka çıkış yolu olmadığı için de.

13Adalet, 50 dk. önce

İdare Memurluğu cezaevlerindeki en zor ve yorucu mesleklerden biridir. Yönetici kadrosunda ve müdür olmak için ara bir kadro olduğu için zaman zaman çalışmanın zor olduğu bir meslektir. Ama Kurum 2. Müdürü de olmayı düşünüyorsanız idare memuru olmanızı tavsiye edebilirim. Kurum 2. Müdürü olmayıp hep idare memuru olmayı seçecekseniz idare memuru olmanızı pek tavsiye etmem. İdare memurları nöbetçi müdür olarak da çalıştıkları için zaman zaman çok yoğun ve yorucu olabiliyor ama zaman geçtikçe ve işi öğrendikçe alışır ve rahat bir şekilde çalışmaya devam edersiniz. Şimdiden başarılar dilerim.


13Adalet
Aday Memur
07 Mart 2025 10:47

Dediniz gibi bayan idare memurları kurumlarda rahat gibi görünse de kurumdan kuruma değişiyor bazen. İdare kadrosu sürekli değiştiği için rahat olma durumu değişebilir yani. Ama iyisiyle kötüsüyle de olsa girebilirsiniz. Çünkü yaş ilerledikçe maltalarda ve gece nöbetlerinde çalışmak zor gelebilir.

pencil26, 45 dk. önce

Teşekkür ederim. Kadın olarak idare memurluğu bir nebze daha makul geliyor gibi kurum 2. müdürlüğü konusunda zaman ve şartlara göre değerlendirebileceğimi düşünüyorum.Şu da bir gerçek ki kadın idare memurlarının pek de üzerine gidilmiyor sanki en azından kendi kurumumda gördüğüm durum bu şekilde. Tabi her kurum aynı olacak diye bir kural da yok. Şuan makul geldiği için bu fikri düşündüm ve tabi başka çıkış yolu olmadığı için de.


pencil26
07 Mart 2025 10:52

Evet teşekkür ederim, cezaevinin hemen hemen her yerinde ve yoğun bir cezaevinde çalışan biri olarak zor gerçekten. Sınava girmek de mühim değil önemli olan liyakat doğrultusunda alım yapılması. Allah isteyen herkesin yardımcısı olsun.

13Adalet, 33 dk. önce

Dediniz gibi bayan idare memurları kurumlarda rahat gibi görünse de kurumdan kuruma değişiyor bazen. İdare kadrosu sürekli değiştiği için rahat olma durumu değişebilir yani. Ama iyisiyle kötüsüyle de olsa girebilirsiniz. Çünkü yaş ilerledikçe maltalarda ve gece nöbetlerinde çalışmak zor gelebilir.


13Adalet
Aday Memur
07 Mart 2025 10:59

Amin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kısmette varsa olur zaten. Kimse kısmetin önüne geçemez . Umarım hak edenler kazanır inşalllah. Yeteri kadar çalışmak ve mücadele olduktan sonra bir şekilde kazanmak kısmet oluyor. ?Kader, gayrete aşıktır? (Yunus Emre)?

pencil26, 28 dk. önce

Evet teşekkür ederim, cezaevinin hemen hemen her yerinde ve yoğun bir cezaevinde çalışan biri olarak zor gerçekten. Sınava girmek de mühim değil önemli olan liyakat doğrultusunda alım yapılması. Allah isteyen herkesin yardımcısı olsun.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Askere Gitmeyen Meslektaşlar BurayaUzman katiplik gelirse müdürlük ?Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?İdare memurluğuÇalıştığınız Ceza İnfaz Kurumunda gazete dağıtımını hangi birim yapıyor?Öz verili çalışanları cezalandırıp özverisiz çalışanları ödüllendirmek bu kurumun doğasında mı var?Yeşil pasaport infaz ve korumu memuru içinCte mazeret tayini boşanma.15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar GYS Sınavı

Sözlük

Zelenski 4 kadınların çok konuşması 4 ay şahit 1 eğin 1 arkeoloji 1 bilmeniz gerekenler 12 gülfeşan 4 tercihli beyinsizlik 2 serseri mayın 2 martı 3

Son Haberler

Hastanede Sahte Rapor Skandalı: 23 Gözaltıİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındıEce Güler'in ölüm sebebi belli oldu!Bitlis'te ürküten manzara! Arin Gölü'ne gidenler fark ettiTicaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak