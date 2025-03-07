İdare memurluğu

Teşekkür ederim. Kadın olarak idare memurluğu bir nebze daha makul geliyor gibi kurum 2. müdürlüğü konusunda zaman ve şartlara göre değerlendirebileceğimi düşünüyorum.Şu da bir gerçek ki kadın idare memurlarının pek de üzerine gidilmiyor sanki en azından kendi kurumumda gördüğüm durum bu şekilde. Tabi her kurum aynı olacak diye bir kural da yok. Şuan makul geldiği için bu fikri düşündüm ve tabi başka çıkış yolu olmadığı için de.

Teşekkür ederim. Kadın olarak idare memurluğu bir nebze daha makul geliyor gibi kurum 2. müdürlüğü konusunda zaman ve şartlara göre değerlendirebileceğimi düşünüyorum.Şu da bir gerçek ki kadın idare memurlarının pek de üzerine gidilmiyor sanki en azından kendi kurumumda gördüğüm durum bu şekilde. Tabi her kurum aynı olacak diye bir kural da yok. Şuan makul geldiği için bu fikri düşündüm ve tabi başka çıkış yolu olmadığı için de.