Banka hortumlamaları dizi oldu

Dijital platform tabii?nin yeni orijinal dizisi ?Yankı: Görünmez El'de bankaların nasıl içinin boşaltlıdğını ve 28 şubat sürecini anlatıyor. Oyunculuklar çok iyi. Cihangir Ceyhan döktürmüş resmen. Oldukça yalın ve sürekliyici bir akışı var. her bölüm sonrakini merak ettirdiğinden ekran başından ayrılamıyorsunuz bu yüzde tek sefer 10 bölümü bile birebilirsiniz :)

Dizide Cihangir Ceyhan, Onur Saylak, Erkan Petekkaya ve Duygu Sarışın gibi deneyimli ve başarılı isimler de yer alıyor.