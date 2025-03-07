Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


07 Mart 2025 10:49
Eş Durumu Tayini

Arkadaşlar selam aleyküm eşim üniversitede işe başlayacak sağlıkçı olarak ( çakılı kodro ) ben ise sözleşmeli infaz ve koruma memuruyum 2. yılım doldu eş durumu tayin döneminde eş tayini yazabilir miyim?

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