Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2025 11:56
3+1 sağlıkçı, özel sektör mühendis eş durumu tayini

Merhabalar. Ben 3+1 ebeyim, nişanlım özel sektörde mühendis. nişanlım şuan aktif olarak bir şirkette mühendis olarak çalışıyor 2 senedir, benim merak ettiğim başka bir şehirdeki farklı bir şirketle anlaşıp orada çalışmaya başlarsa, evli olmamız durumunda ben yanına tayin isteyebilir miyim? yani yeni çalışacağı şirkette 720 gün prim sigortasının dolmasını mı beklemem gerekir yoksa şirketin en az 720 gündür aktif olarak çalıştığını belgelemem yeterli olur mu?

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