Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2025 12:02
Sağlıkçı ve Öğretmen Eş tayini

iyi günler arkadaşlar ben sağlık personeliyim eşim öğretmen İkimiz de İstanbuldayız. Eşim iller arası tayin başvurusunda bulunacak istediğimiz iller sağlıkçıya göre A-B grubunda bulunduğumuz il İstanbul D grubunda.

eşimin iller arası tayini çıkarsa ben eş durumu ile gidebilir miyim? Yönetmeliği okudum ilgili kurumla koordinasyon sağlanır yazıyor ancak geçmiş yıllarda benzer örneklerin tayinin yapıldığını okudum internetten. Konu hakkında fikri olan ya da benzer durumda tayin isteyen varsa yardımcı olursanız sevinirim

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