Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
07 Mart 2025 13:52
Sosyal Çalışmacı Mardin/Derik Devlet Hastanesi ile Diyarbakır becayiş yapmak İsteyen ulaşsın.

Mardin/Derik Devlet hastanesinde Çalışıyorum. Diyarbakır ile becayiş yapmak isteyen bana ulaşsın. Meslek sosyal çalışmacı.


socialnew
Aday Memur
07 Mart 2025 15:10
öyle becayis yapılabiliyor mu
Toplam 1 mesaj

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