Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


07 Mart 2025 14:34
Başka hizmet sınıfında çalıştırılma

Arkadaşlar ben üniversiteden sözleşmeli personelken istifa edip yine aynı teknisyen unvanında kadrolu bir alımla yerleştirildim. Lise-bilgisayar mezunuyum. Yerleştirildiğim yerde beni matbaacı olarak değerlendiriyorlar fakat bu benim mesleki kariyer hedeflediğim bi alan değil ve asla ilgimi çekmiyor. Hayır yeteneğim de yok. Makineleri de oldukça eski ve dilinden anlamıyorum. Kurumda bu gibi benzeri kadro dışı atamalar azımsanmayacak kadar fazla. Herkes bir asaletini tasdik ettir sonra bakarsın diyor fakat benim matbaada gelen işi becerememe durumumda bir sorumluluğum var mı, yoksa yapamadım deyip sıyrılabilir miyim?

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