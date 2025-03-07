Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Mart 2025 16:28
Gih

Gih olarak 3 yılı doldurmadan tayin istenebilir mi .. geçici görevlendirme olup tayin arkadan gelme durumu gibi birşey olabilir mi .. bilgisi olan arkadaşlar


mahla
Aday Memur
07 Mart 2025 17:26
benim bildiğim bulunduğun yerde 3 yıl zorunluluğu yok. Tayin istemede sakınca yok.
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