Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
07 Mart 2025 17:40
BECAYİŞ HK

4B 657 li 3 yıllık sözleşmeli tıbbı sekreterim kodrolu tıbbı sekreterle becayiş yapabiliyormuyum farklı illere acaba?

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