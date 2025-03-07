Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Mart 2025 18:51
Mübaşir olarak görev yapiyorum. Talebin olmaksızın idari işlere görevlendirmem yapıldı. İptal edilir

Merhabalar. Bir meslektasimiz mübaşir olarak 6 ay önce göreve başladı. İdari işler müdürü olmasına rağmen idari işlerde çalışmak üzere komisyon kararı ile görevlendirme yapıldı. Bunun itiraz yolu nedir başına böyle bir durum gelen var mı ?


musabasiti
Aday Memur
07 Mart 2025 19:36

6 ay bir zaman geçtiği için şu anda dava açamaz. Ama komisyona görevlendirmesinin mahkemeye yapılması yönünde bir dilekçe yazar ve akabinde verilecek komisyon red kararı veya zımmen red üzerine idare mahkemesine dava açtığı takdirde kazanma olasılığı yüksek.

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