KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Mart 2025 20:29
KPSS 2024 PUANIYLA HALA DÜZGÜN BİR ALIM GELMEDİ

2025 Mart ayına geldik.

Hala adam akıllı düzgün bir alım olmadı.

Özellikle Mühendis Kadrolarına hiç alım yapılmadı

Devletimizden başta Makine, Bilgisayar, Tekstil, Endüstri, Ziraat, Gıda, Endüstri ve adını sayamadığım diğer mühendislik dallarından ciddi sayılarda alımlar rica ediyoruz.

Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz.

Gidip 1 kontenjanlı alımlar için Ankara'ya mülakatlara gidiyoruz ama elimiz boş dönüyor ve konaklama, yeme - içme, ulaşım masrafları oluyor. Bu durumun çözülmesi için Tatmin edici sayılarda Devletimizden alımlar bekliyoruz

SAYGILARIMIZLA

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