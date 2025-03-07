Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


07 Mart 2025 21:30
giyim yardımı ihale ulaştırma
ulaştırmanın bugün giyim yardımı için ihalesi olacaktı bilgisi olan var mı PTT mi kazandı yine

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım Bakanlığı Yeni Tayin Yönetmeliğiİlçe Tarım Müdürlüğünden Araştırma Enstitüsüne GeçişÇevre şehircilik bakanlığı 2025 maaşlarıKademe dereceUlaştırma bölge müdürlüğünden eş durumu tayini kara yollarına yapılabiliyor mu ?ÇŞB Taşınır Kayıt YetkilisiÇŞB Uzman Yardımcılığı alım ilanında puan hesaplanmasında mükerrer durumTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)Orman mühendisi İl tarım müdürlüğüne geçiş

Sözlük

herkes yerini bilsin 1 Running Point 1 600 bin TL'yi iade eden tostçu 2 bakkal defteri 2 Happy birthday gülfeşan 6 kadınların çok konuşması 5 martı 2 güne bir şarkı bırak 3 1981 4 yaren leylek 1

Son Haberler

Borsa İstanbul'da Ani Düşüşlere Neden Olan 12 Kişi TutuklandıZabıta bile şaştı! Dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattıBolu'da iki köy karantinaya alındıBakan Tunç: Türkiye'nin güçlenmesi için birlik ve beraberlik şartBakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak