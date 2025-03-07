Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2025 22:22
Ase maaş

Bir ilcede ve köylerinde ase maaşı guncel olarak en düşük ne kadar olabilir? Guncel maaşlar hakkında bilgisi olan var mi? Simdi herkes nüfusa vs göre değişir diyecek ama ben en az olabilecek kısmı ile ilgileniyorum.

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