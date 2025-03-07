Hizmetiçi Eğitim Problemi

Geçen sene 50 tane basvurulabilmesi mümkün olan olan hizmetiçi eğitimlerden bu sene Mart ayı itirabariyle mebbiste 1 tane dahi gozukmuyor . Nasıl böyle bir şey olabilir , neden bir tane hizmetiçi egitim dahi açılmaz . Bunun açılmaması bu sene ne kadar faydalıdır ?

Geçen sene 50 tane basvurulabilmesi mümkün olan olan hizmetiçi eğitimlerden bu sene Mart ayı itirabariyle mebbiste 1 tane dahi gozukmuyor . Nasıl böyle bir şey olabilir , neden bir tane hizmetiçi egitim dahi açılmaz . Bunun açılmaması bu sene ne kadar faydalıdır ?