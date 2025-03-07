Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Mart 2025 23:58
Hizmetiçi Eğitim Problemi
Geçen sene 50 tane basvurulabilmesi mümkün olan olan hizmetiçi eğitimlerden bu sene Mart ayı itirabariyle mebbiste 1 tane dahi gozukmuyor . Nasıl böyle bir şey olabilir , neden bir tane hizmetiçi egitim dahi açılmaz . Bunun açılmaması bu sene ne kadar faydalıdır ?

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