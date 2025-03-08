Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 00:49
planlamadan sonra yerleşme nasıl olacak.
can alıcı bir soru da bu puanı yüksek olan bir yere yerleşene kadar altındaki puanlar bekleyecek mi yoksa 1,2,3 her tercih kendi arasında puan sırasına girerek mi yerleşme devam edecek?

Mersina33
Aday Memur
08 Mart 2025 00:50
puanlamadan sonra olacaktı başlık..
Toplam 1 mesaj

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