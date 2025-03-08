planlamadan sonra yerleşme nasıl olacak.

can alıcı bir soru da bu puanı yüksek olan bir yere yerleşene kadar altındaki puanlar bekleyecek mi yoksa 1,2,3 her tercih kendi arasında puan sırasına girerek mi yerleşme devam edecek?

can alıcı bir soru da bu puanı yüksek olan bir yere yerleşene kadar altındaki puanlar bekleyecek mi yoksa 1,2,3 her tercih kendi arasında puan sırasına girerek mi yerleşme devam edecek?