Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 00:49
Puanlamadan sonra atama nasıl olacak

can alıcı bir soru da bu puanı yüksek olan bir yere yerleşene kadar altındaki puanlar bekleyecek mi yoksa 1,2,3 her tercih kendi arasında puan sırasına girerek mi yerleşme devam edecek?


Mersina33
Aday Memur
08 Mart 2025 00:50
puanlamadan sonra olacaktı başlık..

sefdu
Aday Memur
08 Mart 2025 02:01

Güzel bir konuya deginmissin devrem. Benimde aklımda bu sorular var genelgede detaylı bir şekilde açıklarlar inşaallah. Olması gereken her tercihte puanlamaya katılmak yoksa ilk tercih sekerse personel daire nereye planlarsa oraya yapıştırırlar


captain42m
Aday Memur
08 Mart 2025 02:17
devrem bence bak bende bekliyorum tahminin şu gruplar gelecek tmmı hepsinin puanı olacak bence bazı büyükşehir leri zorunlu yazdırmak için tutabilir ler sende seçersin puanına göre ve yine 7 tercih olursa bütün tercihlerini puana göre yaparsın olaki puanla yerleşemedik o zaman tercih dışı olabilir
sefdu, 1 saat önce

Güzel bir konuya deginmissin devrem. Benimde aklımda bu sorular var genelgede detaylı bir şekilde açıklarlar inşaallah. Olması gereken her tercihte puanlamaya katılmak yoksa ilk tercih sekerse personel daire nereye planlarsa oraya yapıştırırlar

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