Puanlamadan sonra atama nasıl olacak

devrem bence bak bende bekliyorum tahminin şu gruplar gelecek tmmı hepsinin puanı olacak bence bazı büyükşehir leri zorunlu yazdırmak için tutabilir ler sende seçersin puanına göre ve yine 7 tercih olursa bütün tercihlerini puana göre yaparsın olaki puanla yerleşemedik o zaman tercih dışı olabilir

devrem bence bak bende bekliyorum tahminin şu gruplar gelecek tmmı hepsinin puanı olacak bence bazı büyükşehir leri zorunlu yazdırmak için tutabilir ler sende seçersin puanına göre ve yine 7 tercih olursa bütün tercihlerini puana göre yaparsın olaki puanla yerleşemedik o zaman tercih dışı olabilir