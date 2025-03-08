Devlet maaşı mühendis maaşına yakın olan 10.000 lerce insan alırken neden 1,2 mühendis alıyor ?

Nedir mühendislerin suçu,adam zaten evinden başka bir ile taşınsa temizlik görevlisinden de düşük maaşı oluyor? Nedir bu mühendis düşmanlığı.Tecrübeli, tecrübesiz binlerce mühendis var.Nedir bu akıl tutulması yıllardır??

Nedir mühendislerin suçu,adam zaten evinden başka bir ile taşınsa temizlik görevlisinden de düşük maaşı oluyor? Nedir bu mühendis düşmanlığı.Tecrübeli, tecrübesiz binlerce mühendis var.Nedir bu akıl tutulması yıllardır??