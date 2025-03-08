KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


08 Mart 2025 00:53
Devlet maaşı mühendis maaşına yakın olan 10.000 lerce insan alırken neden 1,2 mühendis alıyor ?
Nedir mühendislerin suçu,adam zaten evinden başka bir ile taşınsa temizlik görevlisinden de düşük maaşı oluyor? Nedir bu mühendis düşmanlığı.Tecrübeli, tecrübesiz binlerce mühendis var.Nedir bu akıl tutulması yıllardır??

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