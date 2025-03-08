Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Mart 2025 01:33
Eş durumu sonrası boşanma

eşimle boşanma aşamasındayız şuan bulunduğumuz şehir 2bölge b grubunda bu şehre eş durumuyla 3 sene önce geldik şuan boşanma durumunda beni eski görevlerime gönderirler mi eski görev yerim 5.bölge c grubunda yer alıyor ben eski görev yerime gitmek istemiyorum küçük çocuğum var bulunduğum yerde kalmak için bir yol var mı

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