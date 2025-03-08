Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Mart 2025 02:00
Veli Meselesi

Merhaba hocalarım. Bugün okulda sınıfta sürekli problem çıkartan (arkadaşlarına, küfür, hakaret, 0 ders ilgisi) olan bir öğrenci sınıftaki en düzgün, nazik, sakin ve başarılı bir öğrenciye gidip yumruk atmış çocuğun suratı kıpkırmızıydı. Araya girmeye çalışan başka öğrenciye de ana avrat pis küfürler etmiş. Okul çıkışına abisi geldi ısrarla benle görüşmek istedim acelem var dedim abi tekin olmayan bir tipti (madde bile kullanıyor olabilir). Okulda tutanak tuttum öğrenci ile ilgili iki tarafın velisine de söyledim. Dayağı yiyen çocuğun ailesi çocuktur olabilir vb deyip anlayış gösterdi. Öteki anne ile daha önce de problem yaşamıştım (bana canım diye hitap ediyordu senli beni. Canım değil ?Hanım diye uyardım buradan takılı kaldı). Eve gidince ısrarla aradı açtığımda diğer çocuğa iftira attı, sınıfta azarlamıştım sen böyle nasıl konuşursun benim çocuğumla dedi bağırdı bir sürü şey söyledi. Kafa yapısı ve karakter olarak sağlıklı insanlar değil. Okul idaresi de beni ezdirmeyecek bir idare değil. Çocuğa ne vurdum ne hakaret ettim hakaret etmişsin diye bir iddiası var. Ama tüm çocukların önünde konuştum öğrenciyle sınıfta da zaten arkadaşından ve benden özür diledi. Eve gidince yalan yanlış anlatmış. Beni böyle arayamazsınız konuşmak zorunda değilim deyip suratına kapattım. Pazartesi belki okula gelir bundan çekinmiyorum ama abisi, babası vb bana veya aracıma zarar verirse, beni rahatsız ederse diye çekindim açıkçası. Okul kötü bir mahallede. Okul polisi var ama etkisiz eleman. Ne yapabilirim beni ısrarla rahatsız ederlerse? Bıçak bile çeker öyle bir tipti.


mutsuztayinci.
Aday Memur
08 Mart 2025 02:03

Bana iftira da atar yani beklerim. Okul idaresi de arkamda durmaz, hayır yapmaz böyle bir öğretmen değil vb demez, olayı dinler.

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