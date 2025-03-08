Velinin tehdit etmesi ve rahatsızlık vermesi.

Ben lisedeyim ama problemler benzer. Bi hocamızın da başı veliyle dertte. sebep de kavga eden öğrencileri barıştırma denemesi. Hiç gerek yok hocam. Eğer öğrencilerle aranızda bir samimiyet yoksa direkt idareye taşıyın, onlar halletsin. Çocuğu okuldan göndermeyen de onlar zaten. Madem göndermiyor, veliyi de ikna edemiyor, derdini çeksin.

Siz de eğer bir durum olursa direkt idareye gidersiniz bunların geldiğini söyleyip. İdareye polisi arayacağınızı söylerseniz olayın büyümemesi için müdahil olabilirler artık, arkamda duracak kişiler demişsiniz. Tek başınıza uğraşmak zorunda değilsiniz.