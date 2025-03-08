Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Mart 2025 02:00
Velinin tehdit etmesi ve rahatsızlık vermesi.

Merhaba hocalarım. Bugün okulda sınıfta sürekli problem çıkartan (arkadaşlarına, küfür, hakaret, 0 ders ilgisi) olan bir öğrenci sınıftaki en düzgün, nazik, sakin ve başarılı bir öğrenciye gidip yumruk atmış çocuğun suratı kıpkırmızıydı. Araya girmeye çalışan başka öğrenciye de ana avrat pis küfürler etmiş. Okul çıkışına abisi geldi ısrarla benle görüşmek istedim acelem var dedim abi tekin olmayan bir tipti (madde bile kullanıyor olabilir). Okulda tutanak tuttum öğrenci ile ilgili iki tarafın velisine de söyledim. Dayağı yiyen çocuğun ailesi çocuktur olabilir vb deyip anlayış gösterdi. Öteki anne ile daha önce de problem yaşamıştım (bana canım diye hitap ediyordu senli beni. Canım değil ?Hanım diye uyardım buradan takılı kaldı). Eve gidince ısrarla aradı açtığımda diğer çocuğa iftira attı, sınıfta azarlamıştım sen böyle nasıl konuşursun benim çocuğumla dedi bağırdı bir sürü şey söyledi. Kafa yapısı ve karakter olarak sağlıklı insanlar değil. Okul idaresi de beni ezdirmeyecek bir idare değil. Çocuğa ne vurdum ne hakaret ettim hakaret etmişsin diye bir iddiası var. Ama tüm çocukların önünde konuştum öğrenciyle sınıfta da zaten arkadaşından ve benden özür diledi. Eve gidince yalan yanlış anlatmış. Beni böyle arayamazsınız konuşmak zorunda değilim deyip suratına kapattım. Pazartesi belki okula gelir bundan çekinmiyorum ama abisi, babası vb bana veya aracıma zarar verirse, beni rahatsız ederse diye çekindim açıkçası. Okul kötü bir mahallede. Okul polisi var ama etkisiz eleman. Ne yapabilirim beni ısrarla rahatsız ederlerse? Bıçak bile çeker öyle bir tipti.


mutsuztayinci.
Aday Memur
08 Mart 2025 02:03

Bana iftira da atar yani beklerim. Okul idaresi de arkamda durmaz, hayır yapmaz böyle bir öğretmen değil vb demez, olayı dinler.


Pratik Hoca
Şef
08 Mart 2025 06:33

Hocam

Öğretmen elbette sınıfın huzurunu bozan, dersi sabote eden öğrrnciye dus, dur diyecek. Sesini yükseltip kızacak. Bunlar olscak tabii. Fiziksel şiddetten kaçının ama.

Gelelim sorunuza sizin okulda disiplin kurulu yokmu? Varsa sorun tutanak tutarsınız verirsiniz müdür yrd. O şahitleri dinler mağdur öğrenci ifadesini alır. Suçlunun ifadesi rehber öğretmen görüşü al sana kınama devamında okul değiştirme cezası.

Yaşanan süreçle ikgili Tutanak tutun idareye verin hatta bu telefon trafiğinide yazın. Kayda girsin. Dediğiniz gibi tehdit boyutu devam ederse elinizde koz olur. İdare çağırır öğrenciyi aileyi konuşur. Hatta savcılığa bile bildirebilir.


fatih ç.
Genel Müdür
08 Mart 2025 06:56

Ben lisedeyim ama problemler benzer. Bi hocamızın da başı veliyle dertte. sebep de kavga eden öğrencileri barıştırma denemesi. Hiç gerek yok hocam. Eğer öğrencilerle aranızda bir samimiyet yoksa direkt idareye taşıyın, onlar halletsin. Çocuğu okuldan göndermeyen de onlar zaten. Madem göndermiyor, veliyi de ikna edemiyor, derdini çeksin.

Siz de eğer bir durum olursa direkt idareye gidersiniz bunların geldiğini söyleyip. İdareye polisi arayacağınızı söylerseniz olayın büyümemesi için müdahil olabilirler artık, arkamda duracak kişiler demişsiniz. Tek başınıza uğraşmak zorunda değilsiniz.


mazıke
Şef
08 Mart 2025 07:12
hocam ısıracak köpek dişini göstermez. bişey yapamazlar sen bildiğini oku devam et. süreci tutanak altına al idareye ver. çocuğun yumruk olayını disiplin kuruluna dilekçe ile havale et. resmi giriş yapılsın. böyle tipler cezadan korkar. demediğin bir laftan ötürü kimseye boyun eğme. müfettiş bile gelse bişey olmaz. dik duruş herkesi korkutur. kolay gelsin

yas1978
Memur
08 Mart 2025 10:58

İdare idare değilse ki anladığım kadarıyla ve beklediğim gibi arkasında bile duracak idare değilmiş velhasıl bu yazdıklarınızın hiçbirisi gerçekleşmez ve korkarım ki o kriminal tipleri öğretmen alehine kışkırtmaları da beklenecek durumdur...Tavsiyem tayin yollarınız açıksa tayin yada tayininiz çıkana kadar başka okullara görevlendirme yollarına bakın...

Pratik Hoca, 2 gün önce

Hocam

Öğretmen elbette sınıfın huzurunu bozan, dersi sabote eden öğrrnciye dus, dur diyecek. Sesini yükseltip kızacak. Bunlar olscak tabii. Fiziksel şiddetten kaçının ama.

Gelelim sorunuza sizin okulda disiplin kurulu yokmu? Varsa sorun tutanak tutarsınız verirsiniz müdür yrd. O şahitleri dinler mağdur öğrenci ifadesini alır. Suçlunun ifadesi rehber öğretmen görüşü al sana kınama devamında okul değiştirme cezası.

Yaşanan süreçle ikgili Tutanak tutun idareye verin hatta bu telefon trafiğinide yazın. Kayda girsin. Dediğiniz gibi tehdit boyutu devam ederse elinizde koz olur. İdare çağırır öğrenciyi aileyi konuşur. Hatta savcılığa bile bildirebilir.


majesteleri7
Daire Başkanı
08 Mart 2025 11:19

Okullar ne gale geldi.sonra 14 yaşında çocuklar dışarda çocuk bıçaklıyolar suça karışıyolar.okullarda öğrendiler çünkü nasıl olsa her şey serbest bana kimse karışamaz.çocuğu yumruk atıyomuş başka öğrenciye ama daha hala cadaloz karı pişkinlik üste çıkma peşinde.disiplin gelmedikçe her şey boş.süslüyolar şimdi yeni müfredat maarif diye gel se okulları bi gör ali kıran başkesenler el üstünde elin kolun bağlı.biz okulda bir laf söylerken bi şey yaparken 40 kere düşünüyoz başım belaya girer mi diye.ama maşallah bu tiplerin öğrencileri millete ana avrat dümdüz gitmeler,vurmalar dövmeler terör estirmeler.sonuç öğretmen suçlu okul suçlu bi şey demeyecekmişiz.böyle eğitim de olmaz toplum da olmaz


Lecturer55
Aday Memur
08 Mart 2025 15:18

Gelinen noktada okullar toplumun aynası toplum bitik okullar da bitik


ingilizceci78
Aday Memur
08 Mart 2025 17:27

biz ünviersitede okulun örtük amaclarindan birinin eş bulmak olduğunu öğrendik. cocuklar sinifta kızlar varken en ufak seyi dahi gurur meselesi yapiyor rezil oldum diyor ve bilinc altinda es bulamama ile iliskilendiriyor. 6 tane okul gezdim kavgaların %99 u ya dogrudan ya dolaylı kız meselesi


derin sessizlik
Şef
08 Mart 2025 19:41

Akışına bırak hocam, bir olay olduğu zaman yazılı olarak idareye bildir başka hicbirsey yapma. Hiçbir şeyi duzeltemezsin, ilk işin Velinin numarasını engellemek, sınıf Veli grubu varsa çıkmak, özel telefonunu iş için kullanmanı kimse isteyemez, sorun çözücü, uzlastirmaci misyonunu hemen unut. Dersini anlat ve çık. Bitti gitti


ç_karlos
Memur
08 Mart 2025 21:40

Allah yardımcınız olsun hocam maalesef öyle bir zamandayız ki haklı iken haksız bizden üstün çıkıyor. eskiden nerde hem çocuğu halt edecek hem de aile arkasında duracak. maalesef sistemimiz çok sıkıntılı. baştan ayağı revize edilmesi gerekiyor. bence ders dışında muhatap olmayın. okul içinde arayın okula gelsin. gelince de bir müdür yardımcısı bir rehber öğretmen ve siz 3 kişi olarak görüşün veliyle. sakinliğinizi koruyun. konuyu da tutanakla kayıt altına alın. sizin kararlı durmanız ve olayı gerekirse yargıya taşıyacağınız hissi vermeniz geri adım attırır bu tip velilere. bizler de muhatabız böyleleriyle maalesef.


dehneliler
Genel Müdür
08 Mart 2025 22:37
Hocam psikolojinizi güçlü tutun. Böyle durumlarda öğretmenler kendisini ezik hissedebilir. Sakın böyle bir hatayı yapmayın. Öğretmen medeni düzgün bir insan olarak düşünür durur, karşıdakilerin umurunda bile olmuyor. Mevcut sistem veya düzen öğretmeni böyle ezik hale getirdi malesef. Burada sınıfta kalmama , zorunlu eğitim uygulaması da bu durumun en büyük nedenlerinden... Yukarıda bir arkadaş da demiş akışına bırakın, düşünmeyin, işinize konsatre olun. Karşınıza çıkarlarsa sakın ha sakın ezik bir duruma düşmeyin. Net ve dik bir şekilde konuşun, mümkün olduğunca kısa kesin. Öğrenciye de muhattap olmayın, çocuğu görmezden gelin, derste çok sorun çıkartırsa da önce sözlü olarak idareye bildirin

mutsuztayinci.
Aday Memur
08 Mart 2025 22:57

Teşekkür ederim değerli fikirleriniz için. Öğren


mutsuztayinci.
Aday Memur
08 Mart 2025 23:05

Öğrenci de henüz ortaokulda küçükken böyle. Ne güzel bir davranışı örnek alıyorlar ne davranışları değişiyor ne de ders başarısı var. Öğretmenler olarak görevimiz gardiyanlık, çocuk bakıcılığı vb olmaya başladı. Ne kadar haklı olsak da okul idaresine, Cimer?e veya mem?e gidip şikayet edildiğimizde önce suçlu muamelesi görüyoruz. İnsan bir kez daha mesleğinden uzaklaşıyor. Gözümü kapatıp kulağımızı tıkayalım da düzgün, iyi yetişmiş, ahlaklı, başarılı çocukları mı dövsün, zorbalasın, itsin kaksın mı ? Ben öğrenciyken evde dinlendiğim, rahat edebildiğim vb için evde olmayı, tatil olmasını severdim. Evde saygı gösterdiğim tek annem babamken okulda bir sürü öğretmenim de vardı. Şimdi çocuklar okulda istedikleri haydutluğu, pisliği, arsızlığı yapabildikleri, doya doya kudurabildikleri için okula gelmek istiyor. Okula gitsek de delirsek diye düşünüyor. Program değişsin, sınav sistemi değişsin istediği kadar, en önemli sorun bu.

mutsuztayinci., 2 gün önce

Teşekkür ederim değerli fikirleriniz için. Öğren


okuryazar3
Müsteşar
08 Mart 2025 23:34

Bilmem ne yüz yılı bilmem ne modeli diye caf caflı sözlerle doludizgin yuvarlanmakta olan, bir türlü düzeltilmesi için gerçek çözüm aranmayan eğitim sistemi handikapları maalesef. Eğitimin lokomotifi öğretmen asıllı asılsız atılabilecek bir e mail kadar ucuz, iftira durumunda üzerine çullanacak ordulara karşı yapayalnız! Dayak yemeden, azar işitmeden eve gidebildiğimiz günlere şükreder haldeyiz.

Öğrenciler huzurunda usulünce uyarmışsınız, yasal sorumluluk dayatamazlar, ancak ilgili veli ve çevresine karşı biraz dikkatli olun.

Gördüğü olumsuzluklara kulak yapıtmayan, düzeltme için uğraşan meslektaşlarımızın ve bizlerin defalarca yaşadığı bu gibi durumlara tedbir almayan zihniyet utansın!

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