Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 06:44
Suriye görevi

Suriye görevine yakın zamanda gidip görev yapılan bölgede barınma ihtiyacı, maaş vb konularda bilgi verebilecek arkadaş var mı?

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