İcra sebepli maaş haczim sona erdi. Kredi çekebilmem mümkün mü?

Merhaba arkadaşlar. 2019'dan bu yana ödediğim icra borcum yaklaşık 6 ay önce sona erdi. Maaş haczim kaldırıldı. Artık hiç bir borcum yok. Acil ihtiyaçlarım için 100bin liraya yakın nakde ihtiyacım var. Ancak durumum da mâlum. Şu anki ihtiyaçlarım benim için çok önemli. Bu konuda tecrübesi olan, hatta belki bankacılık deneyimine sahip arkadaşlara danışmak istiyorum. Bu tecrübeye ve bilgiye sahipseniz lütfen cevaplamadan geçmeyin. Ne yapmalıyım? (Ne olur kredi çekme, iyi bir şey değil vs. demeyin onu ben de biliyorum.) Buna mecbur olmasam zaten yapmam.