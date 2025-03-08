Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 07:19
milli eğitim de memurum Diyarbakır görev yapmak için nasıl sizce?
milli eğitim de memurum Diyarbakır görev yapmak için nasıl sizce?

Myback
Aday Memur
08 Mart 2025 07:36

günaydın aradığınız kriterler neler önce onu bilmek lazım önce ancak diyarbakır büyük ve gelişmiş bir şehir aradığınız her şeyi bulabilirsiniz hastahane okul alışveriş merkezi sosyal alanları geniştir ancak baştada dediğim gibi aradığınız şeyler nedir onu belirlemek lazım


mery34.
Aday Memur
08 Mart 2025 07:38
sosyallik İstanbul'dan gidicem
Toplam 2 mesaj

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