Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 08:27
Görev istirahatliyken ve raporluyken İl dışına çıkmaktan idari soruşturma

Ben doğuda x ilinde görev yapıyorum. Görev istirahatliyken Babamın sağlık sorunlarından dolayı günübirlik grup amirine bilgi vermeden memlekete gittim. Aynı günün akşamına ek görev yazılmış bende durumu grup amirine aktardım ve memlekette olduğumu, görevden Safinazar edilmemi söyledim. Ancak sonrasında görevden düşürmediler bende çalıştığım ile gelerek aynı gün hastaneden rapor aldım. Rapordada hastalık iznine çevrilmesini ve hastalık iznini memlekette geçirmek istediğimi belirtir dilekçe yazdım. Ancak raporu aldıktan sonra il dışına çıkmadım. Hakkımda il dışına çıkmaktan rapor yazılmış ve idari soruşturma açmışlar. Bu konudan nasıl ceza almadan sıyrılabilirim. Tecrübeli arkadaşlar bilgilendirirse memnun olurum.


buralarda925
Aday Memur
08 Mart 2025 09:11
kardeş sen komseri arayıp emir vaki yapmadın inşallah neyse bu ayrı konuda zaten komser sahit bu konusmalara üzerine birde yazıstın ise delil vermişsin zaten o ifadesinde olayı olduğu gibi anlatır.ceza alırsın ufak bir ceza onuda istersen idare makalesinden iptal ettirirsin bilgi verin diyoruz ya bunun için işte bilgi vermiş olsan o adam sen aramadan zaten yerine birini görevlendirildi bazı arkadaşlar karısamaz edemez diyor ya onlara örneksin sanada birşey olmaz uyarı kınama alır belki onu bile vermezlar

saulgoodmannn
Aday Memur
08 Mart 2025 09:46

Delil olmasa inkar yoluna başvurabilirdiniz

Toplam 2 mesaj

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