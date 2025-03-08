Görev istirahatliyken ve raporluyken İl dışına çıkmaktan idari soruşturma

kardeş sen komseri arayıp emir vaki yapmadın inşallah neyse bu ayrı konuda zaten komser sahit bu konusmalara üzerine birde yazıstın ise delil vermişsin zaten o ifadesinde olayı olduğu gibi anlatır.ceza alırsın ufak bir ceza onuda istersen idare makalesinden iptal ettirirsin bilgi verin diyoruz ya bunun için işte bilgi vermiş olsan o adam sen aramadan zaten yerine birini görevlendirildi bazı arkadaşlar karısamaz edemez diyor ya onlara örneksin sanada birşey olmaz uyarı kınama alır belki onu bile vermezlar

kardeş sen komseri arayıp emir vaki yapmadın inşallah neyse bu ayrı konuda zaten komser sahit bu konusmalara üzerine birde yazıstın ise delil vermişsin zaten o ifadesinde olayı olduğu gibi anlatır.ceza alırsın ufak bir ceza onuda istersen idare makalesinden iptal ettirirsin bilgi verin diyoruz ya bunun için işte bilgi vermiş olsan o adam sen aramadan zaten yerine birini görevlendirildi bazı arkadaşlar karısamaz edemez diyor ya onlara örneksin sanada birşey olmaz uyarı kınama alır belki onu bile vermezlar