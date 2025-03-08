Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 09:51
2. bölge illeri hakkında bilgi

Nasipse bu sene İstanbuldan şark tercihi yapacağım. Doğuda olan ve doğudan dönen meslektaşlarım doğu illerinin artısını eksisini yazarsanız burdan doğuya gideceklere fikir olur. Mesela Diyarbakır b.şehir gelişmiş havalimanı var ancak görev yoğunluğu İstanbul gibi vs.


Türkçü07
Şube Müdürü
08 Mart 2025 10:19
Bitlis imkanlar açısından mahrumiyet, sosyallik yok, kışın hava şartları sıkıntılı, iş bakımından rahat, il geneli çakma 36. Tatvan gelişmiş, adilcevaz ve ahlat göl kenarında batıyı aratmaz. Merkez güroymak hizan mutki imkanlar kısıtlı.

Karam1453
Memur
08 Mart 2025 10:23

Doğu'da imkan olarak Diyarbakır ve Van en çok tercih edilen iller...Ben Diyarbakirdayim merkez yoğun,ek görev olayı fazla,kiralar yüksek ama şarka göre en iyi yer olması da ayrıca güzel.Ne açıdan baktığınıza da bağlı biraz


Diyarı21
Aday Memur
08 Mart 2025 11:26

Her şeyin avantajı, dezavantajı olur.

Doğu illerinde sosyal hayat olsun diyorsanız görevi yoğun geçen büyük şehirleri tercih etmelisiniz.

Kafam rahat olsun; evden işe, işten eve giderim başka bir şey istemem diyorsanız sosyal hayatın olmadığı küçük şehirleri tercih etmelisiniz.

Seküler insanlara da tavsiyem büyükşehirleri tercih etmeleridir.

Tabi hangi kurum ve görev olduğuna göre de bu hesap tutmayabilir. Küçük şehirlerde de yoğun görevler olabilir, büyük şehirlerde de rahat bir görev olabilir. Bunun iş arkadaşları, amir boyutu da var. Bu biraz da şans meselesi. O yüzden sosyal hayat, hayat tarzı gibi konulara göre düşünülmesi lazım diye düşünüyorum. Gerisi şans...


KingDrummer
Şube Müdürü
08 Mart 2025 12:04

Konuyu ben de takibe aldım. Senelerdir Adana'nın görev yoğunluğundan bıkmış biri olarak, kuş uçmaz kervan geçmez, herhangi bir sportif faaliyetin olmadığı, hayatın resmen durmuş olduğu bir yer arıyorum. Özel hayatımda yaşamış olduğum bir takım sıkıntılardan dolayı psikolojik olarakta biraz sıkıntıdayım. 3-4 yıl böyle inzivaya çekilme niyetim var.


Fenerbahce19.07
Memur
08 Mart 2025 12:13
Şırnak kafaya yaz git pisman olmazsin diye düşünüyorum. 3 yilda bitirir dönersin

diyorumki06
Şube Müdürü
08 Mart 2025 12:30
Sivas artık eski Sivas değil

LazAyşem
Aday Memur
08 Mart 2025 20:20

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