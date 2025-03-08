Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 09:51
Doğu illeri hakkında

Nasipse bu sene İstanbuldan şark tercihi yapacağım. Doğuda olan ve doğudan dönen meslektaşlarım doğu illerinin artısını eksisini yazarsanız burdan doğuya gideceklere fikir olur. Mesela Diyarbakır b.şehir gelişmiş havalimanı var ancak görev yoğunluğu İstanbul gibi vs.

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