Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 09:54
tayin yeri
Batı da gideceğimiz uygun fiyatlı yer önerir misiniz mesela Bursa mı Yalova mı hangisi uygun

Abuzertr
Aday Memur
08 Mart 2025 10:20

Deniz olacak mı


taredlin
Aday Memur
08 Mart 2025 10:26
olsun önemli deniz
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolise ikinci şark kalktı mı?2025 Şubat mazeret ataması Atama yönetmeliğindeki branşlı personel durumuPuanlamadan sonra atama nasıl olacak10 taltif rivayetiŞark süreleriBayan polisler neden garip

Sözlük

Bugün olanlar 1 şu an çalan şarkı 2 gülfeşan 6 yaren leylek 1 karikatür 1 sen sağ ben selamet 1 güne bir şarkı bırak 3 martı 2 bakkal defteri 2 kedi 1

Son Haberler

OGM 3 Bin 477 Personel AlacakMASAK'a geçen yıl 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldıTicaret Bakanlığı'ndan Yenilenmiş Ürün Satışına Yeni Düzenlemeİstanbul'da 8 Mart 2025 Cumartesi İftar ve Sahur VakitleriEmine Erdoğan'dan "Hayata Bağlayan İlmekler" projesi paylaşımı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak