Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 10:34
ilçe içi atamayı tam olarak kim yapar
Örnek vermek gerekirse x memur devriyede çalışıyor diyelim bu kişinin atamasını çocuk büroya yapıldığını varsayarsak bunu kim yapar alan veya gönderen komiser mi bunun ismini verir personel büronun komiserimi bu atamayı yapar yoksa direkt müdür mu atamasını yapın der. komiser e de sorunca direkt müdür yaptı(bence yalan) diyor bilen varsa yazabilir mi

Dnzzhan
Aday Memur
08 Mart 2025 10:58

Duruma göre değişir, komiser talep eder atamayı müdür onaylar. Veya direk müdürde yapabilir.

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