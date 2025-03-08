ilçe içi atamayı tam olarak kim yapar

Örnek vermek gerekirse x memur devriyede çalışıyor diyelim bu kişinin atamasını çocuk büroya yapıldığını varsayarsak bunu kim yapar alan veya gönderen komiser mi bunun ismini verir personel büronun komiserimi bu atamayı yapar yoksa direkt müdür mu atamasını yapın der. komiser e de sorunca direkt müdür yaptı(bence yalan) diyor bilen varsa yazabilir mi

Örnek vermek gerekirse x memur devriyede çalışıyor diyelim bu kişinin atamasını çocuk büroya yapıldığını varsayarsak bunu kim yapar alan veya gönderen komiser mi bunun ismini verir personel büronun komiserimi bu atamayı yapar yoksa direkt müdür mu atamasını yapın der. komiser e de sorunca direkt müdür yaptı(bence yalan) diyor bilen varsa yazabilir mi