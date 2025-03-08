Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 10:51
Geçici görev gündeliği
Arkadaşlar geçici görevim 12 ay doldu, 12 ay daha uzatıldı, uzatmada geçici görev gündeliği alabilir miyim

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