Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Mart 2025 11:36
Kamu görevlisi, kendisine hakaret eden şahsa tazminat davası açabilir mi?
Kamu görevini yerine getirirken hakarete uğrayan memurlar, hakaret eden şahsa karış hakaret davasının yanında tazminat davası da açabilir mi?

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