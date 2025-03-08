Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 12:38
Şarkta en iyi birikim yapilacak il hangisidir?

2 senedir şubenin adıma ipka vermesi sebebiyle gidemediğim şarka inşallah bu sene gitmeyi umuyorum. 5 ve 3 yaşlarında oğlum var eşim ev hanımı. Bulunduğum ilde ev kirası hayat şartlarının zorluğu sebebiyle ve düğün vs kendi imkanlarımla yaptığımdan dolayı hiç birikim yapamadım. Şarka gidince lojmana çıkıp ay sonunu nasıl getireceğim düşüncesinden artık kurtulmak istiyorum. Yavaş yavaş önce ucuz yollu bir araba alıp şark bitene kadar model yükseltip elimde en azından ev için bir peşinat olsun düşüncesindeyim. Eğitim ve sağlık imkanlarının çok kısıtlı olmadığı lojman sıkıntısı olmayan il öneriniz var ise paylaşırsanız memnun olurum.


sancak bayrak
Daire Başkanı
08 Mart 2025 13:02

Kilis,Suriye görevi + 35


Soylu444
Şef
08 Mart 2025 13:15

Batman


YerelYönetimler-3185
Aday Memur
08 Mart 2025 13:32
Muş
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