Hatay 'da çalışılır mı?

Kiralık ev, okul, hastane yok. Şehrin her yeri koca koca inşaat alanları bence en az 5 yıl var daha Hatay'ın bir şehre benzemesi için

Kiralık ev, okul, hastane yok. Şehrin her yeri koca koca inşaat alanları bence en az 5 yıl var daha Hatay'ın bir şehre benzemesi için