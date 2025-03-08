Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 14:18
Hatay 'da çalışılır mı?

Arkadaşlar Hatay şu an ne durumda, evli olarak şark görevi yapılır mı Antakya merkezde durumlar nasıl, ek görev vs. Çok mu kiralık ev durumları nasıl, rahat eder miyiz ?


Brse
Memur
08 Mart 2025 16:50

Hatay şarktan çıktı diye biliyorum


ebola_31
Memur
08 Mart 2025 16:51
Kiralık ev, okul, hastane yok. Şehrin her yeri koca koca inşaat alanları bence en az 5 yıl var daha Hatay'ın bir şehre benzemesi için

solder312131
Şef
08 Mart 2025 17:11
özellikle Hatay merkez hala çok kötü ilçeler bir nebze ama genelde merkeze verilme durumu oluyor.

Nick2791
Aday Memur
08 Mart 2025 17:11
çıkmadı
Brse, 4 saat önce

Hatay şarktan çıktı diye biliyorum

Toplam 4 mesaj

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