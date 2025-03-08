Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 14:18
Hatay Düzeldi mi çalışılır mı ?

Arkadaşlar Hatay şu an ne durumda, evli olarak şark görevi yapılır mı Antakya merkezde durumlar nasıl, ek görev vs. Çok mu kiralık ev durumları nasıl, rahat eder miyiz ?

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