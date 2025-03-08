Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 15:30
Polis İntiharları

Bugün 2 meslektaşımız intihar etti.

Neden diğer kurumlarda çalışanlarda bu kadar intihar yaşanmazken Emniyet Teşkilatında bu kadar intihar yaşanıyor?

Aslında bu soru değil sorgulama

Allah rahmet eylesin

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolise ikinci şark kalktı mı?2025 Şubat mazeret ataması Atama yönetmeliğindeki branşlı personel durumuPuanlamadan sonra atama nasıl olacaktayin yeri 10 taltif rivayetiŞark süreleri

Sözlük

çocukluk oyuncaklarımız 2 güne bir şarkı bırak 3 yaren leylek 1 sen sağ ben selamet 1 herkes yerini bilsin 1 kadın 1 kitap tavsiyesi 2 yoğun 1 karikatür 1 ticari taksi ücreti 2

Son Haberler

Ankara'da 6 milyon lira değerinde kobra zehri ele geçirildiKadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştıİçişleri Bakanı Kars'ta Sıcak KarşılandıVan'da kadın süvariler görev başındaİmamoğlu seçim startını verdi! İlk durağı İzmir oldu

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak