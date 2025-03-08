Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Mart 2025 15:42
derece aldım maaşım düştü
Mart ayında 2/1 oldum KBS ye işlenince direk olarak maaş im düştü İlksan çift aidat kesti vergiler yükseldi ben memurlar net maaş robotunda hesaplayinca 1400 TL fazla para beklerken net maaş im 500 TL azaldı bu işte bir gariplik yokmu

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