Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 16:16
Şarktan şarka geçici görevlendirme

Merhaba 2024 genel atama döneminde şark ilene atamam çıktı çocuklarımın rahatsızlığından dolayı başka bir şark ilene eylül mazeret döneminde geçici atama ile görevlendirdim 1 yılda 2 atama olmaz diye şuan geçici atama ile görev yaptığım il şark görevinden çıktı acaba atamam geldiğinde şark olarak mı devam ederim yoksa batı olarak mı?

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