Programcı kadrosu hk

Herkese merhabalar c) Programcı kadrosu için; 1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek. Şimdi 2. maddeyi tamamlamak için belgeye ihtiyacım var.Maalesef Halk Eğitim Merkezleri bu kursu vermiyor.İstanbul içerisinde bu sertifikayı alabileceğim bir kurs var mıdır? Bilgisi olanların yardımına ihtiyacım var.

Herkese merhabalar c) Programcı kadrosu için; 1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek. Şimdi 2. maddeyi tamamlamak için belgeye ihtiyacım var.Maalesef Halk Eğitim Merkezleri bu kursu vermiyor.İstanbul içerisinde bu sertifikayı alabileceğim bir kurs var mıdır? Bilgisi olanların yardımına ihtiyacım var.