Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


08 Mart 2025 17:47
Avukat beni tüketici hakem heyetine şikayet etmiş napıcam

arkadaşlar disiplin sorulturmam var avukatım benimle hakaretli aşağalagıcı konuşuyordu ne sorsam bilmiyorum diyordu açmıycam telefonunu dedi en sonunda bende sinirlendim dedim seninle anlaşamıyoruz mahkemelere de girmiyordu il savunmalara yani ben gidiyorum kazandığı dava yok hep kaybettik 20 bin para verdim çıkartım ben bunu vekaleti çektim beni tüketici hakeme şikayet etmiş ben parasını vermemişim 6 bin ödeme yapmışım sadece. tehtid vari bir ses kaydı attı o duruyor mesajları duruyor ss o geri çekti ama sanıyor bende yok. avukat adı kullanıp danışmanlık veriyor adam başka avukatın adı yazılı hep iban da o kulandığı avukata dekontlarla duruyor attığım paralar 37 bin ödeme istiyormuş ne olur bu iş


Elfbeetl
Aday Memur
08 Mart 2025 17:48
her dilekçe vs için ödemeleri ben yapıyordum
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