Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


08 Mart 2025 18:43
Ticaret Bakanlığı Alımı Hk

Arkadaşlar Ticaret Bakanlığı 988 personel alımına çıkıyor. Ambar memuru vs alımı da olacak. Merak ettiğim bir husus bakanlık 6225 pc işletmeni sertifikası istiyor mu ? İstiyorsa merkezi atamada olduğu gibi örgün üniversitede alınan bilgisayar dersini kabul ediyor mu ? Bilgili arkadaşların cevabına teşekkürler.

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