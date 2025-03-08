Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Mart 2025 18:59
destek personeli görevde yükselme
destek personeli olup üniversite bitirdikten sonra nerelere yukselebilir ne olabilirim

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