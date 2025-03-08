KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Mart 2025 19:58
OGM yaş şartı

ogm destek personeli alim ilanında 22 yas şartı var ben 21 yıl 7 aylik olarak gözüküyorum basvurumun kabul edilme şansı var mı acaba?


Aliyigittt
Aday Memur
08 Mart 2025 20:10

Kabul olacağını hiç sanmıyorum başvuru esnasında yüksek ihtimalle doğum tarihinden dolayı izin vermez

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