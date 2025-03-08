Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


08 Mart 2025 22:26
İki nokta

Yan yana


Nots
08 Mart 2025 22:28

Evet

Üst üste değil

Yan yana

Niye üç nokta yan yana da iki nokta üst üste oluyor ?

Toplam 1 mesaj

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