Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2025 22:51
aynı ilde 2. kez görev yapılır mı
ilk görev yeri olan X ilinde görev süresini tamamladıktan sonra doğu görevine giden polis eş doğuda görev süresini tamamladıktan sonra eş durumu mazeretinden tekrar X iline ataması yapılır mı ?

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