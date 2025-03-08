proje ataması son durum

iyi akşamlar diliyorum herkese proje okulları atamaları nasıl olucak bilgisi olan var mı?4 yılım dolduğu için tek tercih olarak okulumu yaptım.okuluma proje olmadan önce geldim öyle iyi bir okul da değil ama evimi düzenimi okula göre kurdum ayrılmak istemiyorum.müdüre sorduk ve atamalarla ilgili bilgisi olmadığını söyledi ama bu bana pek inandırıcı gelmedi açıkçası

iyi akşamlar diliyorum herkese proje okulları atamaları nasıl olucak bilgisi olan var mı?4 yılım dolduğu için tek tercih olarak okulumu yaptım.okuluma proje olmadan önce geldim öyle iyi bir okul da değil ama evimi düzenimi okula göre kurdum ayrılmak istemiyorum.müdüre sorduk ve atamalarla ilgili bilgisi olmadığını söyledi ama bu bana pek inandırıcı gelmedi açıkçası