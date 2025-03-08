Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Mart 2025 22:58
proje ataması son durum
iyi akşamlar diliyorum herkese proje okulları atamaları nasıl olucak bilgisi olan var mı?4 yılım dolduğu için tek tercih olarak okulumu yaptım.okuluma proje olmadan önce geldim öyle iyi bir okul da değil ama evimi düzenimi okula göre kurdum ayrılmak istemiyorum.müdüre sorduk ve atamalarla ilgili bilgisi olmadığını söyledi ama bu bana pek inandırıcı gelmedi açıkçası

Velocıraptor
Genel Müdür
08 Mart 2025 23:06

önce il emrine çekileceksiniz. şanslı iseniz şimdiki bölgenizde açık okullardan istediğiniz birine atamanız yapılacak. en kötü sizin yerinize gelenin okuluna gidersiniz. yeni okulunuz şimdiden hayırlı olsun.


ta345
Şef
08 Mart 2025 23:48

merhaba,

biraz şansa kaldı gibi. herkes de birşeyler söylüyor zaten.

neyse, bende okulumdaki müdür bana mobbing uyguladığı için sanırım istemeye istemeye tercih yaptım. souçlar 3 nisan itibari ile açıklanmaya başlayacak denmiş kılavuzda.


Diskriminant3
Aday Memur
09 Mart 2025 00:05
Emin misiniz bilgi kaynağınız nedir? keşke bilseydim başka tercihlerde yapardım müdür yardımcısı kendi öğretmenlerimiz ilk tercihimiz olur dedi şimdi müdür böyle diyor
Velocıraptor, 2 saat önce

önce il emrine çekileceksiniz. şanslı iseniz şimdiki bölgenizde açık okullardan istediğiniz birine atamanız yapılacak. en kötü sizin yerinize gelenin okuluna gidersiniz. yeni okulunuz şimdiden hayırlı olsun.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurluktan çıkarma cezasıEk ders ücreti asgari ücretli çalışanın saatlik ücretinden az...Veli MeselesiMeslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7Ramazan bayramı uzar mı?proje ataması son durumÖğretmenlik mi düz memurluk mu?Proje okullarında 4 veya 8 yıl öğretmenlik Halk Eğitim Merkezi İdarecileri Ek Dersi Hk.Pendik promosyon

Sözlük

zekat vermek 1 herkes yerini bilsin 1 bakkal defteri 2 reklamlardan nefret etmek 1 güne bir şarkı bırak 1 kadınların çok konuşması 2 ticari taksi ücreti 2 Ramazan Kadınları 1 supporters 1 fabrika kızı 1

Son Haberler

Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayınMesleğe kabul edilmeyen hakim/savcı adaylarının mali hakları hangi kadroya göre ödenir?Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararıÖzgür Özel'den enflasyon mesajı: Emekli 14 bin, asgari ücretli 22 bin lirayla geçinmek zorundaA Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Rakipleri Belli Oldu

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak