Belediye taşeron işçi SGK da neden özel sigorta olarak gözüküyor.

arkadaşlar X büyükşehirde taşeron firma işçisi olarak su kanalizasyon hizmetlerinde sigortam var 2 yıl , şuan devlet memuruyum sigortayı saydırmak istedim ama kamu sigortası olarak gözükmediği için pek bir işe yaramayacağını öğrendim bu durumu yaşayan varmı, maaşımızı şirketten aldık evet ama yaptığımız iş kamu hizmetiydi bunun bir yolu varmı acaba, kamu hizmeti olarak o sigortamı memuriyete saydıra bilir isem yıllık izin,derece kademe ilerlemesi, emeklilik vs konularına etkisi olacak. durumu bilen yaşayan varsa yardımcı olursa çok sevinirim Teşekkürler.

arkadaşlar X büyükşehirde taşeron firma işçisi olarak su kanalizasyon hizmetlerinde sigortam var 2 yıl , şuan devlet memuruyum sigortayı saydırmak istedim ama kamu sigortası olarak gözükmediği için pek bir işe yaramayacağını öğrendim bu durumu yaşayan varmı, maaşımızı şirketten aldık evet ama yaptığımız iş kamu hizmetiydi bunun bir yolu varmı acaba, kamu hizmeti olarak o sigortamı memuriyete saydıra bilir isem yıllık izin,derece kademe ilerlemesi, emeklilik vs konularına etkisi olacak. durumu bilen yaşayan varsa yardımcı olursa çok sevinirim Teşekkürler.