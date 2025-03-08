Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Mart 2025 23:26
Kadrolu müdür.

Bilgi sahipleri olanların cevabını bekliyorum.

Bir kurumda Kadrolu müdürüm, mesai saatleri dışında yaşadığım kurum ile ilgisi olmayan özel hayat ile ilgili emniyetten bir idari soruşturma konusu olabilir diye bir yazı gitmiş kuruma. İdari soruşturma acilacakmis. Bununla ilgili displin cezasi hangisi olur. Veya Görev değişikliği ile müdürlükten alınıp başka yere ogretmen olarak verilebilir mi? Verilse dava yoluyla geri alınır mı. Teşekkürler..

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